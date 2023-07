Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se dirige à nouveau vers les 3.500 points

Les immobilières Aedifica (60,90) et Cofinimmo (70,05) emmenaient les baisses en reculant de 3,2 et 2,4%, WDP (26,70) de 1%. Umicore (25,58) et Aperam (28,29) abandonnaient de même 1,7 et 1,6%, GBL (70,08) et Sofina (184,90) reculant de 1,2%, AB InBev (51,27) de 1,9%, KBC (64,46) et Ageas (36,63) de 0,1 et 0,3%. Solvay (99,80) et UCB (79,46) valaient 1,2 et 0,6% de moins que la veille, arGEN-X (349,60) et Galapagos (38,09) concédant 0,3 et 0,1%. Melexis (88,40) et D'Ieteren (158,20) étaient négatives de 2,1 et 1%, Elia (112,00) perdant de même 1%. Ekopak (18,90) se distinguait comme la veille en bondissant de 5,9% à l'inverse de Belysse (1,085) qui plongeait de 7,6%, Wereldhave Belgium (48,10) s'appréciant de 2,5% alors que Xior (26,70) et Care Property Invest (12,52) reculaient de 1,8 et 1,6%. DMS Imaging (0,016) reperdait enfin 5,9% en compagnie de Biosenic (0,077) et Onward Medical (5,16), négatives de 1,3 et 1,5%. L'euro s'inscrivait à 1,0850 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0875 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.815 euros, en recul de 15 euros. (Belga)