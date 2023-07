Bundesliga - Granit Xhaka quitte Arsenal pour le Bayer Leverkusen

Le montant du transfert serait d'environ 25 millions d'euros. Granit Xhaka a commencé sa carrière au FC Bâle et a joué pour le Borussia Mönchengladbach de 2012 à 2016. Depuis 2011, Xhaka a accumulé 115 sélections pour l'équipe nationale suisse. Il a participé à deux Coupes du monde et deux Euros. Depuis plusieurs années, il porte régulièrement le brassard de capitaine lors des matchs internationaux. "Avec Granit, nous avons un vainqueur absolu", a déclaré le directeur sportif de Leverkusen Simon Rolfes dans un communiqué de presse. "Ses qualités de footballeur sont connues partout. Mais il y a aussi peu de joueurs qui peuvent diriger une équipe de manière aussi convaincante que lui, grâce à une mentalité et une personnalité excellentes." (Belga)