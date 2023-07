Challenger Pro League - Marouane Fellaini devient actionnaire du club des Francs Borains, tout juste promu en D1B

Fellaini, aujourd'hui âgé de 35 ans, qui joue depuis février 2019 en Chine avec le Shandong Luneng, a évolué chez les Francs Borains en tant que jeune entre 2000 et 2002. Il est ensuite passé par le Sporting Charleroi, le Standard, Everton et Manchester United. Le journaliste de la RTBF Pascal Scimè a été présenté comme nouveau directeur général et Thomas Bastien deviendra le directeur commercial dans le club du président du MR Georges-Louis Bouchez. (Belga)