Championnats d'Europe de saut d'obstacles - La Belgique à Milan avec Nicola et Olivier Philippaerts, Bruynseels, Vereecke et Vermeir

Cet Euro servira de répétition générale à l'équipe belge à un an des Jeux olympiques de Paris, pour lesquels la Belgique s'était qualifiée l'an dernier en décrochant le bronze à l'Euro. Le teammanager Peter Weinberg a opté pour un mélange de valeurs sûres et de nouveaux-venus. Niels Bruynseels (Delux van T&L) est le seul cavalier présent aux JO de Tokyo à avoir été sélectionné. Les jumeaux Philippaerts étaient déjà de la partie à l'Euro 2021. A Milan, Nicola Philippaerts montera Katanga van het Dingeshof et son frère Olivier H&M Miro. Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) et Wilm Vermeir (IQ van 't Steentje) vont quant à eux disputer leur premier Euro. (Belga)