Conflit israélo-palestinien - Des ONG manifestent devant les Affaires étrangères contre l'opération israélienne à Jénine

Les ONG demandent aux Affaires étrangères de prendre des mesures pour condamner l'opération. Elles réclament notamment l'instauration d'un embargo militaire et une interdiction de commerce avec les colonies israéliennes. Selon la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, l'action a rassemblé environ 80 participants et que tout s'est déroulé dans le calme. L'armée israélienne a débuté une opération militaire à Jénine dans la nuit du 2 au 3 juillet. Celle-ci a couté la vie à 12 Palestiniens, dont cinq enfants. Le président israélien Benjamin Netanyahu a laissé entendre mardi que le raid touchait à sa fin. Les organisations à l'origine de la manifestation entendent "dénoncer les attaques de l'armée d'occupation israélienne et exiger que nos gouvernements agissent enfin pour forcer Israël à mettre fin à la persécution des Palestiniens par le régime colonial d'apartheid israélien", a déclaré Marie Dupuy du CNCD-11.11.11. "Nous demandons au gouvernement belge d'imposer un embargo militaire contre Israël et d'interdire tout commerce avec les colonies israéliennes, refusant ainsi d'être complice de crimes de guerre." Selon les ONG, l'Europe doit également agir urgemment. "La Belgique devrait demander la suspension du partenariat entre Israël et l'Union européenne, sur la base de l'article 2 du traité de l'UE relatif au respect des droits de l'homme". Le gouvernement belge devrait aussi prendre part à toutes les initiatives internationales visant à forcer Israël à répondre de ses actions en tant que puissance occupante de la Palestine, a déclaré Mme Dupuy. (Belga)