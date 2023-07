Coronavirus - Le gouvernement britannique devra remettre les messages WhatsApp de Boris Johnson

La commission avait demandé à plusieurs personnalités dont l'ancien Premier ministre de lui remettre leurs notes et textos. Une demande à laquelle le gouvernement de l'actuel Premier ministre Rishi Sunak, alors ministre des Finances, n'était pas favorable. La justice a dès lors été appelée à se prononcer sur les compétences de la commission d'enquête en la matière. Le gouvernement estimait notamment, selon la BBC, que certaines informations n'étaient tout simplement pas pertinentes tandis que d'autres relevaient de la vie privée de diverses personnalités de haut rang. La présidente de la commission d'enquête, la baronne et ancienne magistrate Heather Hallett, entendait, quant à elle, décider elle-même quelles informations étaient utiles à son enquête. Boris Johnson n'y était d'ailleurs pas opposé. La Haute Cour a conclu qu'il était inévitable que les enquêteurs mettent la main sur du matériel moins pertinent. Aussi les juges ont-ils estimé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas fournir les informations demandées. Le gouvernement conservateur a indiqué qu'il n'interjetterait plus appel de la décision. Cette querelle juridique n'était pas du goût de l'opposition travailliste. La vice-présidente du Labour, Angela Rayner, s'est plainte, selon Sky News, que Rishi Sunak "gaspillait du temps et l'argent des contribuables avec des poursuites inutiles qui ne servent qu'à retenir des preuves dans l'enquête sur le Covid". Elle a également qualifié la décision d '"humiliation" pour l'actuel Premier ministre. (Belga)