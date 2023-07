Des soins inadéquats en avion peuvent être indemnisés par la compagnie aérienne

La cafetière était tombée d'un charriot de restauration lors d'un vol Austrian Airlines en décembre 2016, entre Tel Aviv et Vienne, et avait ébouillanté ce passager. L'homme avait reçu de premiers soins à bord, mais plutôt inadéquats: ses brûlures s'étaient aggravées par la suite. Il s'était tourné vers la justice autrichienne, plus de deux ans plus tard, pour obtenir des dommages et intérêts. Les compagnies aériennes sont tenues par la convention de Montréal, qui donne droit aux passagers à des dédommagements si la plainte a été déposée dans les deux ans suivant l'"accident". Ce délai étant dépassé, le passager n'a pas été entendu par la compagnie. La justice autrichienne a donc interrogé la Cour de Justice de l'UE, qui a répondu jeudi: en présence d'un ensemble d'événements intrinsèquement liés qui se succèdent, sans interruption, dans l'espace et dans le temps, cet ensemble doit être considéré comme constitutif d'un seul et même "accident" au sens de la convention de Montréal. Raison pour laquelle le délai de deux ans n'est pas d'application dans ce cas. (Belga)