Deux portraits attribués à Rembrandt s'envolent à 13 millions d'euros

Pour Henry Pettifer, directeur adjoint chez Christie's, il s'agit d'une "des plus incroyables découvertes de ces dernières années concernant les grands maîtres" de la peinture. Les deux œuvres constituent les portraits les plus intimes signés de la main de l'artiste hollandais, a ajouté l'expert. "Ils nous permettent de mieux appréhender le génie incontesté" de Rembrandt dans le style du portrait. Le fils de Jan Willemsz van der Pluym et Jaapgen Carels avait épousé une parente de Rembrandt, Cornelia van Suytbroeck. Cette dernière et son époux Dominicus ont donné naissance à un garçon, Karel van der Pluym, dont on sait qu'il a été formé par Rembrandt. Le jardin du couple immortalisé par l'artiste jouxtait en outre celui de la mère de Rembrandt. Christie's avait préalablement estimé le prix maximal des deux peintures à 8 millions de livres. La maison de vente n'a pas dévoilé le nom de l'acquéreur, ni précisé s'il s'agissait d'un particulier ou d'un musée. (Belga)