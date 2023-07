Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine et la Russie échangent 90 prisonniers

Selon plusieurs sources ukrainiennes, il s'agit du 47e échange de prisonniers entre les deux pays. Quelque 2.600 ukrainiens ont ainsi rejoint leur pays après avoir été emprisonnés en Russie. Kiev accuse par ailleurs le Kremlin d'avoir enlevé des milliers de mineurs dans les régions occupées par les troupes russes dans le sud et l'est de l'Ukraine pour les déporter vers la Russie. Certains enfants auraient été confiés à l'adoption. La Cour pénale internationale (CPI) de La Haye a déjà émis un mandat d'arrêt international à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de Maria Lvova-Belova, la commissaire russe aux droits des enfants pour ces déportations. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a débuté il y a 16 mois. Après des négociations sur une solution pacifique au conflit l'automne dernier qui n'ont pas abouti, le contact est rompu à quasiment tous les niveaux diplomatiques, mais Kiev et Moscou continuent régulièrement à s'échanger des prisonniers militaires et les corps des soldats morts au combat. (Belga)