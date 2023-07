John Heymans devient le 7e performeur belge de l'histoire sur 5000m

Son précédent record personnel de 13:16.88 ne datait que du 6 mai à Walnut en Californie. Heymans devient le 7e performeur belge de l'histoire derrière Mohammed Mourhit (12:49.71), Monder Rizki (13:04.06), Isaac Kimeli (13:04.72), Bashir Abdi (13:04.91), Vincent Rousseau (13:10.99) et Emiel Puttemans (13:13.0). Le temps qualificatif pour les championnats du monde d'athlétisme de Budapest (19-27 août) est fixé à 13:07.00 et doit être réussi le 30 juillet au plus tard. Heymans, 25 ans, peut également se qualifier par le biais du classement mondial. Il ne figure pas au classement jusqu'à présent, car il n'a pas participé à trois courses au cours de la période de sélection qu a débuté le 1er janvier. La semaine prochaine, il entrera dans le classement pour la première fois. (Belga)