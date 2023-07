Jupiler Pro League - Accord entre La Gantoise, la ville de Gand et un investisseur pour le rachat du club

L'entrepreneur Sam Baro est candidat à la reprise du club gantois. D'après le communiqué, la vente ne serait pas encore actée, mais "les trois parties - La Gantoise représentée par le président Ivan De Witte et le directeur général Michel Louwagie, le candidat-investisseur Sam Baro et la ville de Gand représentée par l'échevine des sports Sofie Bracke - ont signé une 'letter of intent'. Il s'agit d'une lettre d'intention avec un cadre d'accord défini." L'accord ne peut encore être conclu avant plusieurs étapes importantes, notamment avoir acquis l'aval de l'Autorité belge de la Concurrence, de la fédération nationale de football et de l'Assemblée générale extraordinaire du club gantois. D'après le communiqué, "ces étapes doivent encore être franchies dans les semaines à venir." (Belga)