Jupiler Pro League - Le Ghanéen Christopher Bonsu Baah rejoint Genk

Bonsu Baah a commencé sa carrière de footballeur au Shooting Stars FC dans son pays d'origine. Il a ensuite joué pour le club norvégien de Sarpsborg. Là aussi, le gaucher, qui évolue sur l'aile droite, qui peut également évoluer comme milieu offensif, a fait forte impression. "Son énorme potentiel n'est pas passé inaperçu", souligne le club limbourgeois. "Bonsu Baah figurait sur de nombreuses listes de recrutement et a même fait l'objet d'un intérêt concret de la part de la Premier League. Finalement, c'est le KRC Genk qui a réussi à convaincre le jeune ailier du projet que le club a élaboré avec lui". "En tant qu'ailier, c'est un véritable dribbleur qui, grâce à sa vitesse, recherche volontiers le face-à-face avec le défenseur. Ses paramètres physiques sont également inédits pour son âge", explique Dimitri de Condé. "Les qualités de Christopher s'inscrivent parfaitement dans la vision du football de notre club. Nous sommes absolument ravis d'avoir pu le convaincre de notre projet et nous sommes impatients de commencer à travailler avec lui". Bonsu Baah est également satisfait de son choix. "Je connais le club depuis longtemps. Quand j'étais petit, je jouais sur FIFA avec le KRC Genk grâce à des joueurs comme (Kevin) De Bruyne et (Thibaut) Courtois. Lorsque j'ai entendu parler de l'intérêt du KRC Genk, je n'ai pas hésité une seconde, malgré l'intérêt d'autres équipes. Faire partie du club moi-même aujourd'hui me semble être le bon choix au bon moment. J'ai hâte de poursuivre mon développement". (Belga)