La holding Fininvest passe sous le contrôle des deux aînés de Berlusconi

Nés du premier mariage du magnat des médias avec Carla Dall'Oglio, Marina et Pier Silvio Berlusconi auront ensemble une part de 53% de Fininvest, dont ils détenaient jusqu'ici chacun 7,65%. Les trois autres enfants, Luigi, Eleonora et Barbara, issus du second mariage avec Veronica Lario, contrôleront ensemble les 47% restants, a ajouté la source financière. Avant, ils en possédaient 21,42%. L'ancien Premier ministre, décédé le 12 juin à l'âge de 86 ans et dont la fortune a été évaluée par Forbes à 6,4 milliards d'euros, contrôlait 61,21% de Fininvest. "Personne ne détiendra le contrôle indirect unique de Fininvest, précédemment exercé" par Silvio Berlusconi, a indiqué la holding dans un communiqué, confirmant que le contenu du testament à été communiqué aux héritiers mercredi. La holding familiale contrôle une myriade de sociétés, dont le groupe de télévision MediaForEurope (ex-Mediaset), dirigé par Pier Silvio Berlusconi, les éditions Mondadori, présidées par Marina Berlusconi, et la banque Mediolanum. Le bénéfice net de la holding familiale a baissé de 44% à 200,2 millions d'euros l'an dernier alors que son chiffre d'affaires est resté quasiment stable à 3,82 milliards d'euros. (Belga)