La rénovation énergétique de Namur Expo devrait être terminée en 2026

Construit au début des années 1960, le palais des expositions namurois va enfin pouvoir s'offrir une cure de jouvence. La rénovation énergétique du bâtiment passera par l'isolation des façades des halls, la suppression des bardages actuels et des verrières, l'isolation des toitures des halls, ainsi que le remplacement de la couverture du hall 2 avec des matériaux durables. En sus, l'infrastructure bénéficiera de systèmes de ventilation mécaniques, d'un nouveau système de chauffage et d'un éclairage à LED. In fine, sa consommation énergétique annuelle passera de 1,4 GWh à 1,3 GWh et ses émissions de CO2 de 314 à 246 tonnes par an. Côté fonctionnalité, la dalle de sol va être complètement renouvelée, la séparation fixe entre les halls remplacée par des portes sectionnelles et les accès extérieurs améliorés afin de faciliter la logistique des exposants. Le marché public sera lancé prochainement afin d'obtenir le permis lié à la réalisation des travaux courant 2024. Le chantier devrait ensuite durer deux ans, leur terme étant espéré pour fin 2026. Sur le plan financier, le budget s'élève à quelque sept millions d'euros financés à 40% par l'Europe au travers du programme Feder 2021-2027, le solde étant payé par la Wallonie (50%) et le BEP (10%), propriétaire du bâtiment. Un projet de parking de 250 places destiné aux exposants avait également été déposé dans le cadre du programme Feder, mais n'a pas été retenu. Néanmoins, le BEP concrétisera ce projet rapidement sur fonds propres. Une étude est également en cours pour envisager l'installation de panneaux photovoltaïques. (Belga)