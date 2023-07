La Stib renforce son offre de transports pour les concerts de The Weeknd

Face à l'affluence attendue dans les travées du stade bruxellois, la Stib va proposer des métros et trams supplémentaires durant les soirées des 11 et 12 juillet. La ligne de métro 2 sera ainsi prolongée jusqu'à la station Roi Baudouin afin de proposer un métro toutes les cinq minutes vers le plateau du Heysel. Six rames de métro seront en attente afin de pouvoir offrir des voyages supplémentaires sur les lignes 1/5 et 2/6 si nécessaire. La station Roi Baudouin sera fermée à 21h00. Il sera recommandé aux voyageurs de descendre aux stations Houba-Brugmann (pour les détenteurs de tickets jaunes, gris et rouges) et Heysel (pour les tickets bleus et verts). Cinq trams supplémentaires seront également prévus en réserve sur les lignes 3, 7, 9, 51 et 93. La Stib rappelle que la ligne 7 est impactée par des travaux et que la ligne 83 sera déviée dans les deux sens entre les arrêts Esplanade et Tircher, via la chaussée Romaine. Le service public bruxellois annonce que du personnel supplémentaire sera présent aux abords de la gare du Midi pour accompagner vers le métro et le tram, les spectateurs venus en train. Enfin, la Stib animera ses stations au son de The Weeknd avec une playlist consacrée à l'artiste qui sera diffusée de 15h00 à 19h00 et de 23h00 à 01h00. (Belga)