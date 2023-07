La table ronde au sujet de la sécurité des chauffeurs De Lijn se tiendra le 11 juillet

Cette table ronde a été programmée en raison de la multiplication du nombre d'agressions à l'encontre des chauffeurs de la société de transport en commun. Les ministres fédéraux de la Justice, Vincent Van Quickenborne, et de l'Intérieur, Annelies Verlinden, seront présents, tout comme la directrice générale de De Lijn, Ann Schoubs, la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars (FBAA), la police fédérale et le Collège des procureurs généraux, a précisé la ministre libérale. Des actions concrètes avaient déjà été discutées lors d'une réunion qui s'est tenue mercredi dernier, dont l'embauche de 67 contrôleurs supplémentaires, ce qui représente un tiers des effectifs actuels, et l'installation des postes de conduite fermés sur tous les bus De Lijn. (Belga)