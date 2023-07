L'Allemagne envisage de réduire de moitié l'allocation de congé parental

Pour se conformer au plan budgétaire 2024 du gouvernement allemand, le ministère de la Famille a annoncé avoir proposé de réduire de moitié le plafond de revenu annuel à 150.000 euros pour les couples éligibles à l'indemnité de congé parental, contre 300.000 euros actuellement. La mesure proposée par Mme Paus toucherait 50.000 parents, soit environ 5% de l'ensemble des bénéficiaires, et permettrait d'économiser quelque 290 millions d'euros l'année prochaine. Des chercheurs de l'Institut allemand de recherche économique voient cependant cette proposition d'un œil critique, estimant que le plafond actuel est déjà assez bas. De plus, cette "cure d'amaigrissement" des allocations parentales pousserait les femmes, qui gagnent généralement moins que leurs partenaires, à assumer la majorité des tâches ménagères par souci budgétaire, et supprimerait l'incitation pour les hommes à rester à la maison pour s'occuper de l'enfant. (Belga)