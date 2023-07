Les autorités communales de Glabbeek craignent l'organisation d'une rave ce week-end

Le maieur précise encore que ces derniers jours des individus à la recherche d'un lieu pour organiser une fête ont été aperçus sur le site de l'ancien domaine militaire de Goetsenhoven, près de Tirlemont. Ils sembleraient néanmoins opter pour celui d'Attenrode-Wever, plus calme. L'endroit avait déjà été choisi pour une rave en 2013. "Le site est placé sous surveillance policière renforcée", dit encore le bourgmestre. "On utilise des drones et la police fédérale est prête à intervenir rapidement en cas de besoin". (Belga)