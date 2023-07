Les détecteurs incendie seront obligatoires dans tous les logements de la capitale en 2025

Il y aura également plus de clarté sur l'emplacement adéquat des détecteurs de fumée et une campagne d'information généralisée, ressort-il d'une réponse apportée jeudi, en commission du Parlement bruxellois par la secrétaire d'État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS) Celle-ci était interrogée par le député one.brussels-Vooruit, Fouad Ahidar à la suite du récent incendie survenu à Ganshoren, au cours duquel tout un immeuble d'habitation a été évacué et quatre personnes ont été transportées à l'hôpital. En Région bruxelloise, les détecteurs de fumée autonome ne sont actuellement obligatoires que pour les immeubles locatifs. Par conséquent, 40 % des habitations échappent au cadre légal actuel, a souligné Fouad Ahidar, demandeur d'une extension de l'obligation du détecteur de fumée à l'ensemble des logements, comme en Wallonie et en Flandre. Selon Nawal Ben Hamou, le gouvernement bruxellois a validé un projet d'arrêté dans ce sens, en deuxième lecture, le 29 juin dernier. Le texte a été envoyé au Conseil d'État. Il devrait revenir sur la table du gouvernement d'ici le début de l'automne. Après son adoption définitive, la Région bruxelloise organisera une vaste campagne d'information et de sensibilisation de la population. Les propriétaires qui auront récemment installé des détecteurs ne répondant pas aux nouvelles normes en vigueur disposeront de trois ans de plus que les autres pour mettre leur installation en conformité. (Belga)