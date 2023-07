Les règles d'octroi de l'indemnité vélo assouplies pour les enseignants

La commission Education du Parlement de la FWB a en effet adopté jeudi à l'unanimité une proposition en ce sens. Jusqu'à présent, les enseignants devaient utiliser leur petite reine au moins dix jours par mois pour prétendre à l'indemnité vélo. Le texte adopté jeudi supprimer cette règle des dix jours. Avec l'introduction des nouveaux rythmes scolaires et la réorganisation des vacances, il était en effet compliqué de répondre à cette condition. En revanche, vu les moyens financiers limités de la FWB, l'indemnité vélo pour les enseignants ne sera pas revalorisée. Celle-ci restera limitée à 15 centimes par kilomètre, alors qu'elle est de 25 centimes pour les fonctionnaires de la FWB, et même de 27 centimes pour les travailleurs du secteur privé, conformément à un accord récent entre les partenaires sociaux. Le texte adopté jeudi devrait être définitivement approuvé d'ici quinze jours par la plénière du Parlement. Outre la question des indemnités vélo, la proposition de décret dite "fourre-tout" contient d'autres dispositions techniques, notamment sur la notification par voie électronique des recours dans l'enseignement, diverses mesures en lien avec la lutte contre la pénurie d'enseignants, l'organisation de l'enseignement spécialisé et du qualifiant, etc. (Belga)