Les voyages internationaux en train en forte hausse

Plus de 128.000 voyageurs ont déjà acheté un billet pour un train international en juillet ou en août, soit une hausse de plus d'un quart par rapport à l'année pré-covid qui constituait déjà un record, se réjouit la SNCB. La société de chemins de fer propose 5.500 destinations internationales dans 14 pays européens, dont plus de 1.000 sont situées à moins de six heures de Bruxelles avec maximum une seule correspondance, précise-t-on. La France est la destination la plus populaire en train pour ces vacances-ci, qui rassemble 40% des voyageurs ayant acheté un billet via le site international de la SNCB. Suivent les Pays-Bas avec 26%, le Royaume-Uni avec 16% et l'Allemagne avec 13%. Par ville, Paris devance Londres, Amsterdam, Schiphol, Rotterdam, Lille et Cologne. (Belga)