Ligue 1 - L'ailier espagnol Marco Asensio rejoint le PSG

Le gaucher international espagnol de 27 ans Asensio s'est lié pour trois saisons à Paris. Il débarque au Parc des Princes avec un palmarès impressionnant après dix ans passés au Real: 17 trophées dont trois Ligues des champions, le tout pour 285 matches et 61 buts. Natif des Baléares, d'une mère néerlandaise et d'un père espagnol, Marco Asencio compte 37 caps et 2 buts avec l'Espagne depuis mai 2016. Il a remporté la récente finale de la Ligue des Nations, marquant notamment le 4e tir au but face à la Croatie lors de la séance enlevée par la "Roja" 5-4. Selon le site du PSG, c'est à l'initiative du champion de tennis Rafael Nadal, lui aussi originaire des Baléares, que le Real Madrid a recruté Asensio en 2015. (Belga)