Ligue des Nations féminine - Les Red Flames débuteront face aux Pays-Bas le 22 septembre à Louvain

La finale de cette première Ligue des Nations se jouera en février 2024. "Après l'Euro réussi en 2022, avec un quart de finale historique, nous avons hâte à nouveau de nous mesurer à des nations du top européen. Les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Écosse sont des adversaires redoutables, donc nous comptons sur le soutien des supporters. Car nous savons qu'ils peuvent nous donner ce petit coup de pouce supplémentaire dans des moments importants." L'URBSFA et le fanclub 1895 veulent soutenir les Flames.Des DJ sets, diverses animations, des drapeaux seront présents en septembre. À l'occasion du match contre les Pays-Bas, un tifo sera également déployé pour la toute première fois. "La professionnalisation du football féminin se poursuit, avec la Nations League en tant que nouveau pilier. Et nous voulons surfer sur cette vague en tant qu'URBSFA. Nous avons pour ambition d'élargir la base de supporters qui était en place lors de l'EURO 2022, et faire vibrer encore davantage l'ambiance autour de notre équipe nationale féminine", a indiqué Katrien Jans la manager du football féminin à l'Union belge. ? ? (Belga)