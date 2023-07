Mondiaux de para-athlétisme - Quatorze Belges présents à Paris

Plus de 1330 athlètes représentant plus de 100 pays participeront à ces Mondiaux, première étape vers les Jeux Paralympiques 2024 (28 août-8 septembre) à Paris. Pendant les dix jours de compétition, les athlètes se disputeront une place sur le podium dans l'une des 171 épreuves. Côté belge, les sprinters Roger Habsch (T51), Peter Genyn (T51) et Maxime Carabin (T52) ont marqué le début de la saison 2023 en réalisant une série de records internationaux. Ils "visent évidemment les premières places", estime le BPC. "Les autres membres de la délégation continuent de progresser, repoussant sans cesse leurs propres limites pour atteindre leur meilleur niveau." Le chef de la délégation, Bjorn Nelen, aborde la prochaine édition avec ambition. "Nous nous rendons à Paris avec 14 athlètes, l'une des plus grandes délégations belges de ces dernières années, pour une édition qui sera certainement incroyable, tant les organisateurs s'investissent dans l'événement. J'espère qu'avec une délégation rassemblant des athlètes au sommet de leur discipline et des jeunes prometteurs pour l'avenir, nous en ferons l'une des plus réussies également." La sélection belge: Léa Bayekula (classe T54), Ilias Benkaddour (classe T63), Matthias Boonen (classe T38), Maxime Carabin (classe T52), Peter Genyn (classe T51), Cécile Goens (classe T33), Roger Habsch (classe T51), Katia Hardies (classe T38), Joyce Lefevre (classe T34), Kiara Maene (classe T20), Gilles Rouyet (classe T38), Anke Sneyers (classe T20), Chloé Van Elslande (classe T46) et Selma Van Kerm (classe T37). (Belga)