Mondiaux juniors et espoirs de kayak de rivière - La Belgique en or dans l'épreuve messieurs par équipes chez les espoirs

Pour le titre mondial espoirs, les trois Bruxellois, Braim Vandecasteele, Alban Duviver et Joren Bogaerts ont devancé, en 15:21.84, l'équipe tchèque de 6 secondes 58/100e et l'Allemagne d'un peu plus de 16 secondes. Chez les dames, toujours en espoirs, la Belgique représentée par Clémence Hulpiau, Louisiane Levaque et Marguerite De Hasque, a échoué au pied du podium (4e), précédée par la Grande-Bretagne, victorieuse devant la Suisse et l'Allemagne. En juniors, Lean Bogaerts, Tristan Meersmans et Mathijs Mertens ont également terminé à la 4e place, derrière la République tchèque, l'Allemagne et la Slovénie. (Belga)