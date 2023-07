Pro Golf Tour - James Meyer de Beco 14e et meilleur Belge après le premier tour de l'Open de Pologne

De Beco, 23 ans, a réussi cinq birdies lors de son premier tour, contre une seule erreur. Avec son tour bouclé en 66 coups, 4 sous le par, il compte au classement trois coups de plus que l'Allemand Tom Büschges et que les Français Aubin Lacaze, Thomas Elissalde et Mathis Pansart, qui partagent la tête. Kristof Ulenaers a rendu une carte de 67 coups, avec cinq birdies mais aussi deux bogeys. Le Limbourgeois de 25 ans a terminé la première journée à la 22e place partagée. Jean de Wouters a réalisé un tour dans le par après quatre birdies et quatre bogeys, ce qui l'a mené à occuper une 55e place partagée. Lars Buijs et Arnaud Galand ont dû se contenter d'un score de 73 coups. (Belga)