Procès des attentats à Bruxelles - Le jury partira pour une longue délibération après les répliques de la défense

Après les procureurs fédéraux mardi après-midi puis les avocats des parties civiles mercredi, ce sont donc les avocats de la défense qui s'exprimeront jeudi. Ils répliqueront aux arguments développés les deux derniers jours par ces deux parties, qui ont toutes deux demandé la condamnation des sept accusés détenus pour assassinats ainsi que tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste et à les reconnaître, au même titre que Smail Farisi, qui comparait libre, coupables de participation aux activités d'un groupe terroriste. Après les répliques de la défense, la cour cédera la parole aux accusés, sans doute en fin de journée. La présidente donnera ensuite quelques mots d'explication au jury concernant la délibération, lira le projet de questions final et déclarera les débats clos. Les jurés, la présidente de la cour et ses juges assesseurs partiront alors en délibération dans un hôtel de Bruxelles, d'où ils ne ressortiront pas avant d'être parvenus à un verdict. Une fois celui-ci déterminé, les trois magistrats professionnels aideront les jurés à rédiger la motivation de leur décision dans un arrêt qui sera prononcé en audience publique, dans la salle d'audience de la cour d'assises du Justitia à Haren. Leur réflexion s'annonce longue, avec quelque 287 questions sur la culpabilité des accusés qui leur seront soumises. Ils ne devront cependant pas répondre à chacune d'entre elles. Cela prendra "plusieurs jours voire plusieurs semaines", avait averti la semaine passée la présidente de la cour d'assises. (Belga)