Royaume-Uni : une fillette décède après qu'une voiture percute une école à Wimbledon

"Nous pouvons maintenant confirmer qu'une enfant est malheureusement décédée à la suite d'un incident au cours duquel une voiture est entrée en collision avec un bâtiment dans une école de Wimbledon", a écrit la police dans un communiqué. "Nos pensées vont à la famille et aux amis de la fillette et toutes les personnes touchées aujourd'hui", a déclaré une responsable de la police pour le sud-ouest de Londres, Clair Kelland. "Il y a eu d'autres blessés et nous attendons des informations du service des ambulances de Londres", a précisé la police. Dans un premier bilan, celle-ci avait indiqué que sept enfants et deux adultes avaient été blessés dans l'accident. "Nous continuons notre enquête pour établir les circonstances de l'incident", a ajouté Clair Kelland. La police de Londres, Scotland Yard, avait indiqué plus tôt que cet accident n'était pas considéré comme une affaire de terrorisme. La conductrice du véhicule, une quadragénaire, a été arrêtée pour "suspicion de conduite dangereuse ayant entraîné la mort". Restée sur les lieux de l'accident jusqu'à son arrestation, elle est originaire de ce quartier plutôt aisé, selon le député local Stephen Hammond. La police a été appelée peu avant 10h00, après des signalements selon lesquels une voiture avait percuté un bâtiment de l'école privée de filles "Study Prep". Plusieurs responsables politiques, parmi lesquels la ministre de l'Intérieur Suella Braverman et le maire de Londres Sadiq Khan ont adressé leurs pensées aux victimes et salué l'action des services d'urgence. (Belga)