Un car plonge dans un ravin au Mexique: au moins 29 morts

"Les chiffres que nous avons 12 heures après le début des opérations de secours sont 29 morts et 19 blessés", a déclaré par téléphone le procureur de l'Etat, Bernardo Rodriguez Alamilla, joint par l'AFP. Dans le détail, le procureur a fait état de 15 femmes tuées, dont deux alors qu'elles recevaient des soins à l'hôpital, de 13 victimes hommes et d'un enfant décédé. Parmi les blessés, au moins six étaient inconscients au moment d'être transportés à l'hôpital, selon la protection civile. L'accident a eu lieu vers 06H30 (14H30 heure belge), selon des rapports de la police et du parquet. Le car, appartenant à une société locale de transports, était parti la veille au soir de la capitale Mexico vers le village de Santiago de Yosondua (1.500 habitants). L'accident a eu lieu sur le territoire de la localité de Magdalena Penasco (environ 3.500 habitants), une des nombreuses communautés enclavées dans la montagne desservies par des compagnies locales. Le procureur a précisé qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, en privilégiant dans un premier temps la piste de "la faille mécanique". D'après des médias locaux, le véhicule a subi un problème de freins et aurait fait une sortie de route à la fin d'un virage. (Belga)