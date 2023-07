Un touriste assure qu'il ne savait pas que le Colisée était ancien après l'avoir vandalisé

L'acte de vandalisme avait été filmé par un autre touriste et avait fait le tour des réseaux sociaux, permettant à la police italienne d'identifier l'homme de 31 ans, qui réside au Royaume-Uni. Il encourt au minimum une lourde amende. L'organisme administratif qui gère le Colisée a déposé plainte. L'avocat du trentenaire a déclaré au journal romain Il Messaggero que son client était "l'exemple même de l'étranger qui pense que tout est permis en Italie, même ce qui serait sévèrement puni dans son propre pays". Sa défense espère tout de même que la justice se montrera clémente après la lettre d'excuse. L'homme s'y dit "conscient de la gravité du geste commis" et adresse "(s)es excuses les plus sincères aux Italiens et au monde entier pour les dégâts occasionnés à un monument appartenant au patrimoine de l'humanité". L'amphithéâtre romain, vieux de plus de 2.000 ans, est l'une des attractions touristiques les plus populaires d'Italie, avec plusieurs millions de visiteurs chaque année, et un symbole de la Ville éternelle. Construit au 1er siècle avant Jésus-Christ, le Colisée accueillait des jeux de cirque et des combats de gladiateurs sous l'empire. (Belga)