Une condamnation pour crime grave ne suffit pas à ôter le statut de réfugié

La haute juridiction basée à Luxembourg avait été saisie par des juridictions de Belgique, des Pays-Bas et d'Autriche pour répondre à cette question, à travers trois affaires distinctes. Cette possibilité de révocation ou de refus est en effet prévue par le droit de l'Union dans l'hypothèse où, ayant fait l'objet d'une condamnation en dernier ressort pour un crime "particulièrement grave", l'intéressé constitue une menace pour la société de l'État membre dans lequel il se trouve. Mais ces deux conditions doivent être réunies, souligne la Cour. Il incombe à l'autorité compétente de procéder, pour chaque cas individuel, à une évaluation de toutes les circonstances propres à ce cas. La menace doit être "réelle, actuelle et suffisamment grave". Et encore, l'État n'est pas tenu de révoquer: cette faculté doit être exercée dans le respect, notamment, du principe de proportionnalité, explique la Cour. (Belga)