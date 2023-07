Une dizaine de lignes impactées par la grève spontanée sur le réseau TEC du Brabant wallon

Selon les responsables de la société TEC, la grève débutée mercredi au dépôt de Jodoigne se prolonge aujourd'hui et aucun bus ne devrait sortir du dépôt ni ce matin ni cet après-midi. Sont impactées les lignes 5, 6 18, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 37, 52, E1 et 823. "Je ne peux rien vous dire de plus, sinon qu'une réunion rassemblant les représentants du personnel et la direction régionale débute", indiquait jeudi matin à Belga le porte-parole Stéphane Thiery, précisant qu'aucune indication concernant la durée du mouvement n'est actuellement disponible. (Belga)