Wimbledon - À 16 ans, Mirra Andreeva atteint le troisième tour, Muchova et Kudermetova déjà éliminées

À l'âge de 16 ans et 68 jours, Andreeva est la troisième plus jeune joueuse à atteindre ce stade de la compétition sur le gazon londonien, après Kim Clijsters (1999) et Coco Gauff (2019). C'est sa deuxième apparition dans le tableau final d'un Grand Chelem, après Roland-Garros il y a quelques semaines où elle a également atteint le 3e tour. Elle affrontera la gagnante de la rencontre entre la Russe Anastasia Potapova (WTA 23/N.22) et la Slovène Kaja Juvan (WTA 244). Deux autres hauts profils du classement mondial féminin sont tombés, avec la Russe Veronika Kudermetova (WTA 12/N.12) et la Tchèque Karolina Muchova (WTA 16/N.16). La première a été battue par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42), 6-3, 6-3. La seconde a opposé plus de résistance à l'Allemande Jule Niemeier (WTA 103), mais a finalement cédé en trois manches 6-4, 5-7, 6-1. Karolina Muchova avait atteint les quarts de finale sur ses deux premières participations en 2019 et en 2021, mais elle s'était inclinée au 1er tour en 2021. Cette année, elle a été finaliste de Roland-Garros et a fait douter la numéro 1 mondiale polonaise Iga Swiatek, qui l'a emporté en trois sets. (Belga)