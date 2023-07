Wimbledon - David Goffin écarte Tomas Barrios Vera et s'en va affronter Andrey Rublev au 3e tour

Quart-de-finaliste la saison dernière, David Goffin devra créer l'exploit face au Russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial et 7e tête de série, au prochain tour de la compétition. Celui-ci a éliminé son compatriote Aslan Karatsev (ATP 50) en quatre manches également, 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, 7-5. Goffin est le dernier joueur belge en lice en simple à Wimbledon, après l'élimination plus tôt dans la journée d'Elise Mertens (WTA 28) chez les dames face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76), et de Kimmer Coppejans (ATP 188), qualifié chez les messieurs, contre l'Australien Alex De Minaur (ATP 17/N.15). (Belga)