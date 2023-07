Wimbledon - Elise Mertens s'incline face à Elina Svitolina au 2e tour

Revenue de sa maternité, elle a donné naissance à une petite Skaï le 15 octobre dernier, la compagne du joueur français Gaël Monfils, retrouve petit à petit le niveau qui lui a permis de devenir 3e mondiale en 2017. Elle est rapidement devenue la patronne sur le court N.2, réalisant le break dès le 3e jeu. Svitolina n'a plus rien cédé dans le premier set; dominant l'échange et n'hésitant pas à conclure au filet. Elle menait 6-1 après 23 minutes. Elise Mertens a bien réagi. S'appuyant sur son service (3 aces, 83% de points sur son premier service), elle filait à 0-5 dans le deuxième set. Plus agressive et déterminée, commettant un minimum de fautes directes (3 contre 12 à l'Ukrainienne), Mertens dictait à son tour les échanges. Elle égalisa à une manche partout (1-6) après 52 minutes de jeu. Svitolina, gênée à l'oeil droit, bénéficia d'une intervention médicale avant d'aborder la manche décisive. L'Ukrainienne retrouva ensuite l'initiative et s'échappait à 3-0. Dos au mur, la Limbourgeoise s'accrocha mais la longueur de balle et les angles trouvés par son adversaire s'avéraient déterminants et après 1-3 ne trouva plus de solution. Avant cette rencontre, Svitolina avait gagné trois de leurs cinq rencontres. La Belge avait remporté leur seul duel en Grand Chelem, en quarts de finale en Australie en 2018, et le dernier, au Gippsland Trophy de Melbourne en février 2021. Mertens était la dernière des cinq Belges présentes dans le tableau final du simple dames. (Belga)