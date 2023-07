Wimbledon - Kimmer Coppejans éliminé en quatre sets par Alex De Minaur au premier tour

L'Ostendais de 29 ans s'est finalement incliné 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 et 7-6 (7/2) devant l'Australien Alex De Minaur (ATP 17/N.15), finaliste fin juin du tournoi du Queen's. La rencontre a duré sur l'ensemble des deux journées 3 heures et 24 minutes. Coppejans pourra nourrir des regrets car il n'a pas réussi à concrétiser trois balles de deux sets partout sur sa mise en jeu alors qu'il menait 4-5 dans la 4e manche. Il a ensuite cédé au tie break (7/2). Le N.3 belge jouait à cette occasion son premier match dans le tableau final de la troisième levée du Grand Chelem. Il n'avait pas gagné le moindre match dans ces quatre précédentes participations chez les seniors aux "Championships" perdant au premier tour des qualifications en 2015, 2017, 2019 et 2021, lui qui fut quart de finaliste chez les juniors en 2012. De Minaur, dont un de ses sept titres ATP a été enlevé sur gazon en 2021 à Eastbourne, rencontrera au 2e tour l'Italien Matteo Berrettini (ATP 38), finaliste de l'épreuve en 2021, qui a battu son compatriote Lorenzo Sonego (ATP 42) 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (9/7), 6-3. (Belga)