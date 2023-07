Wimbledon - Wickmayer, battue par Blinkova: "Chouette de pouvoir mesurer l'état de mon niveau"

"Je ne sais pas si j'aurais pu gagner", a-t-elle confié à Sporza après sa défaite. "C'est toujours bien d'être exigeante vis-à-vis de soi-même, mais je ne suis certainement pas mécontente de mon match. Le niveau était très élevé. Elle ne m'a pas donné beaucoup de temps pour organiser mon jeu et lui imposer mon rythme. J'ai donc pu remarquer que j'avais ça et là des points à améliorer. C'est positif. Si j'étais sortie du court aujourd'hui avec le sentiment que je ne pouvais pas faire mieux, j'aurais été moins satisfaite." Il s'agissait de la quatorzième participation de Yanina Wickmayer - et de la deuxième en tant que maman - à Wimbledon, où son meilleur résultat reste une accession en huitième de finale en 2011 contre la Tchèque Petra Kvitova, future lauréate. Et elle a considéré l'expérience comme très enrichissante. "Je sens que je suis capable, par moments, d'exécuter les choses sur lesquelles j'ai travaillé ces dernières semaines", a poursuivi l'ancienne 12e mondiale, qui jouera encore en double sur le gazon du All England Club, aux côtés de l'Américaine Shelby Rogers. "C'était chouette de pouvoir mesurer l'état de mon niveau, car j'ai surtout disputé des plus petits tournois ces derniers temps, où les joueuses du Top 50 n'étaient pas présentes." (Belga)