15 millions pour financer les actions de l'Alliance EUNICE, dont l'UMons fait partie

"Une part du nouveau financement sera bien utile à l'UMons qui, durant les prochaines années, sera impliquée dans les activités liées à la coordination du projet et à l'institutionnalisation d'EUNICE, ainsi que dans le développement de l'offre académique de l'Alliance universitaire, dans l'organisation d'activités étudiantes, culturelles et sportives et dans les initiatives de soutien à la recherche", a indiqué l'UMons. EUNICE avait soumis, en janvier 2023, une nouvelle proposition de projet, qui a été retenue et est soutenue par la Commission européenne. "EUNICE se concentre sur la transformation de l'expérience éducative pour les étudiants et les enseignants à l'échelle européenne. Son objectif est de développer des parcours éducatifs personnalisés, de promouvoir le partage des connaissances au sein du personnel, d'encourager la recherche interdisciplinaire et de mettre en œuvre des approches éducatives qui répondent aux défis mondiaux, tout en abordant les questions socio-économiques régionales", a encore indiqué l'UMons. EUNICE a été créée en 2020 en tant qu'alliance transnationale composée de sept universités publiques: l'Université de Mons (UMons), l'Université de Vaasa (UVA), l'Université de Catane (UNICT), l'Université de Cantabrie (UC), l'Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), l'Université de technologie de Brandebourg Cottbus-Senftenberg (BTU) et l'Université de technologie de Poznan (PUT). En 2022, l'alliance s'est élargie en accueillant trois nouveaux membres: l'Institut polytechnique de Viseu (IPV), l'Université du Péloponnèse (UoP), et l'Université de Karlstad (KU). (Belga)