7s Championship Series - La Belgique ouvre son tournoi à Hambourg par un succès sur les Britanniques

Les Belges, 5es des Jeux Européens à Cracovie le mois dernier, figurent dans un groupe avec la France et la Lituanie. Les Français ont dominé leur adversaire du jour 38 à 10 vendredi. La Belgique jouera samedi contre la France (11h12) et la Lituanie (14h28). Les deux premiers de chacune des trois poules et les deux meilleures 3es sont qualifiés pour les quarts de finale. Les autres pays joueront pour les places 9 à 12. La Belgique, coachée par Laurent Sousbie, avait pris la 9e place en Algarve dans ce tournoi qui réunit les douze meilleures formations européennes de rugby à VII. (Belga)