Adolescent tué par un policier à Nanterre - Émeutes: Paris pas inquiète pour la sécurité des JO

"Je ne suis pas inquiète", a déclaré Chrysoula Zacharopoulou sur la chaîne France 24 en anglais. "La France a l'habitude d'organiser de grands événements et je peux vous assurer que toute l'équipe d'organisation travaille à la meilleure organisation (possible) et à garantir" la sécurité des participants, a-t-elle ajouté. La France a connu plusieurs jours d'émeutes et de violences urbaines après la mort le 27 juin d'un jeune de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier. Chrysoula Zacharopoulou a par ailleurs rejeté avec force l'idée que la France puisse être raciste, citant son propre exemple. "Je n'accepte pas (l'idée) que mon pays, que la France soit un pays raciste parce que ce n'est pas vrai", a-t-elle déclaré, observant néanmoins que "certains politiciens tentent de promouvoir la xénophobie" et véhicule des idées racistes, ce qu'elle "désapprouve totalement". "Je suis un exemple" d'une France ouverte et tolérante, a-t-elle mis en avant, rappelant qu'elle est née en Grèce, elle est devenue française et le président Macron l'a nommée comme ministre "parce qu'il promeut la diversité, il promeut cette intégration, il promeut cette richesse de la diversité". "Je ne peux donc pas accepter le mot racisme", a-t-elle insisté. Elle s'est enfin érigée contre l'idée qu'il y avait du racisme systémique au sein de la police française. "Je ne peux pas accepter que des gens disent que la police est une institution violente", a-t-elle dit, confiant qu'en tant que fille de policier, elle sait combien ce métier est difficile. (Belga)