Albert Heijn cesse la vente de couteaux en réaction à une société "plus agressive"

(Belga) Albert Heijn ne vendra plus de couteaux de cuisine dans ses magasins aux Pays-Bas et en Belgique, a annoncé l'enseigne néerlandaise qui explique réagir ainsi à une augmentation de l'agressivité dans la société et dit ne pas vouloir l'alimenter.