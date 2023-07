Andenne et Olne en recours contre la vente de Voo à Orange

Le recours en annulation, déposé le 26 juin dernier, vise à obtenir l'annulation de la décision prise par l'assemblée générale de l'Intercommunale Enodia (ex-Publifin) le 28 avril 2023, et adoptant le plan stratégique 2023-2025. "II s'agit de la décision prévoyant la cession des actifs d'Enodia dans Voo au profit d'Orange", explique dans un communiqué la Ville d'Andenne, qui estime, à l'instar de la commune d'Olne, que l'opération lèse "les communes liégeoises par rapport à celles de Brutélé". Orange Belgium avait annoncé le 2 juin dernier avoir finalisé l'acquisition de 75% du capital moins une action de Voo, une opération valorisant Voo à hauteur d'1,8 milliard d'euros. Le solde du capital est resté aux mains de Nethys. La veille, le câblo-opérateur Brutélé (présent notamment dans la région de Charleroi et dans plusieurs communes bruxelloises) avait été intégré dans la société Voo, afin de consolider la quasi-totalité de l'infrastructure câble en Région wallonne et dans une partie de la Région de Bruxelles-Capitale. Le dossier de la revente de Voo a été émaillé de maints soubresauts. En 2019, Nethys, alors dirigée par Stéphane Moreau, avait cédé l'opérateur au fonds américain Providence pour 1,2 milliard d'euros avant que l'opération ne soit annulée à la suite de divers recours judiciaires. (Belga)