Après 47 ans, la dernière Ford Fiesta sortira d'usine ce vendredi

Depuis 1976, quelque 20 millions de Fiestas ont été produites dans le monde, dont la moitié en Allemagne, initialement à Sarrelouis, et depuis plusieurs décennies, à Cologne. "C'est une étape décisive pour Ford", commente l'expert industriel Ferdinand Dudenhöffer. "L'ancienne Ford quitte l'Europe et la nouvelle Ford électrique arrive." Le constructeur automobile est en train de transformer, pour un montant proche des 2 milliards de dollars, son site de Cologne pour le convertir à la production des nouveaux modèles électriques. Le premier d'entre eux devrait occuper les lignes d'assemblage dès la fin de l'année. "Avec la Fiesta, Ford a poussé la motorisation de masse plus loin en touchant des jeunes et des familles au budget modeste", estime Dudenhöffer. La Fiesta était particulièrement populaire dans le sud de l'Europe, comme en Grèce et en Italie. Le pic des ventes du modèle a eu lieu au début des années 90. (Belga)