Asile et migration - Libye: lourdes peines de prison pour des trafiquants d'êtres humains

Les trois hommes, dont ni l'identité ni la nationalité n'ont été précisées, ont été condamnés à la prison à vie pour l'un et à vingt ans de réclusion pour les deux autres, a précisé le bureau du Procureur dans un communiqué. Il s'agit des premières condamnations en Libye en lien avec le trafic d'êtres humains. Les trois prévenus ont été reconnus coupables de "trafic d'êtres humains" et d'avoir "séquestré et torturé" des migrants clandestins et contraint leurs proches de verser des rançons pour obtenir leur libération, selon la même source. La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe, majoritairement issus de pays d'Afrique subsaharienne. En raison du chaos post-révolte de 2011, le pays d'Afrique du Nord est devenu une plaque tournante du trafic d'êtres humains sur le continent. Dans un rapport publié en mars, la mission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits humains en Libye a affirmé que les migrants piégés en Libye étaient réduits à l'esclavage sexuel, un crime contre l'humanité. Ce groupe d'experts avait déjà évoqué de probables crimes contre l'humanité dans les centres de détention et contre les migrants en Libye, mais c'était la première fois qu'il se penchait sur la question de l'esclavage. En octobre 2021, les Etats-Unis et l'ONU ont imposé en des sanctions à un Libyen, Osama Al Kuni Ibrahim, accusé d'"abus horribles contre des migrants" africains dans un centre de détention en Libye. (Belga)