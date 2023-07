Beveren inaugure ce week-end une exposition consacrée à Jean-Marie Pfaff

Jean-Marie Pfaff a passé ses premières années à Beveren, le dixième enfant d'une famille de douze. Il a appris le foot en rue et au centre scolaire de Beveren. A 10 ans, il s'inscrit au club SK Beveren, dont il deviendra le gardien attitré. Il fait ses débuts dans le onze de base en 1971. Beveren décrochera le titre de champion en 1979. La commune de Beveren est "fière de son riche passé footballistique et Jean-Marie y a joué un rôle non-négligeable", a commenté le bourgmestre Marc Van de Vijver. "Bien qu'il ait eu une brillante carrière internationale, il est resté reconnaissant et fidèle à Beveren." L'exposition a été installée dans l'ancienne maison communale. Ce musée temporaire sera inauguré le 8 juillet en présence de Jean-Marie Pfaff lui-même. L'ouverture au grand public est prévue pour le 11 juillet. (Belga)