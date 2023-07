Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine la semaine au-dessus des 3.500 points

Umicore (25,71) et Solvay (102,30) étaient en tête avec des rebonds de 3,17 et 3,08% devant Proximus (7,08) et Aperam (28,00), en hausse de 2,40 et 1,89%, Sofina (187,30) remontant de 1,79%. arGEN-X (348,20) et UCB (78,34) reculaient par contre de 1,02 et 1,11%, Galapagos (37,19) cédant 0,67%. AB InBev (50,63) valait 0,47% de moins que jeudi, KBC (64,42) et Ageas (36,51) s'appréciant par contre de 0,19 et 1,05%. Elia (111,00) et Aedifica (60,20) abandonnaient 1,07 et 0,99% tandis que Melexis (87,90) était positive de 1,09%. Ekopak (20,00) se distinguait par un nouveau bond de 9,9%, Agfa-Gevaert (2,43) et Sipef (54,90) gagnant 4,1 et 2% tandis que Bekaert (43,02) et Colruyt (35,09) étaient en hausse de 1,5 et 1,1%, Azelis (21,44) de 3,7%. Nyxoah (7,08) et MDxHealth (0,32) progressaient enfin de 5,3 et 4,2% contrairement à DMS Imaging (0,016) et Biocartis (0,3645) qui abandonnaient 5,9 et 2,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0920 USD, contre 1,0875 dans la matinée et 1,0845 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.890 euros, en progrès de 455 euros. (Belga)