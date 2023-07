Catastrophe ferroviaire en Inde: trois cheminots arrêtés

Les trois cheminots ont été inculpés d'homicide et de destruction de preuves, a indiqué le Bureau central d'enquêtes dans un communiqué. Les inculpés ont été identifiés comme étant deux ingénieurs en signalétique et un technicien travaillant pour la société Indian Railways. Le Coromandal Express, reliant Calcutta à Madras, avait obtenu le feu vert pour circuler sur la voie principale, avant d'être dérouté sur une voie où se trouvait déjà un train de marchandises chargé de minerai de fer, selon la presse. Le train de passagers a percuté à une allure d'environ 130 km/h le convoi de marchandises près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l'Etat d'Odisha. Au total, les deux trains transportaient plus de 2.000 passagers, dont 850 ont été blessés. (Belga)