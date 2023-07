Challenge Tour - Yente Van Doren en 87e position après la première journée de l'Italien Challenge Open

L'Anversois de 26 ans, qui a réalisé sa meilleure performance de la saison sur le Challenge Tour avec une 35e place au Vaudreuil Golf Challenge la semaine dernière, a signé six birdies contre lesquels il a toutefois dû inscrire cinq bogeys et un double bogey sur sa carte de score. En terminant un au-dessus du par, Van Doren a 8 coups de retard sur l'Anglais Ashley Chesters. Seul en tête, celui-ci compte un coup d'avance sur l'Allemand Marc Hammer, l'Anglais Will Enefer, le Danois Sebastian Friedrichsen et l'Italine Matteo Manassero, qui se partagent la deuxième place. (Belga)