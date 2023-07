Challenger de Milan - Gauthier Onclin éliminé au deuxième tour par Facundo Diaz Acosta

Breaké à deux reprises dans la première manche, Onclin a réussi à chaque fois à refaire son retard dans la foulée, mais le troisième break réussi en fin de set par Diaz Acosta lui a été fatal. Le 216e joueur mondial était systématiquement mis en danger sur son service et n'a pas su servir un seul jeu sans accorder de balle de break à son adversaire. La deuxième manche a bien mieux démarré, avec un break en sa faveur puis quatre balles de break sur le deuxième jeu de service de Facundo Diaz Acosta, non converties. L'Argentin n'a pas laissé passer sa chance et recollé au score après avoir écarté une nouvelle balle de break d'Onclin, avant de lui-même prendre l'avantage et de conclure sur son propre service. Gauthier Onclin, qui avait été éliminé au 2e tour des qualifications de Wimbledon, était le seul Belge présent à Milan où il ne s'est aligné qu'en simple. (Belga)