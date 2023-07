Conflit au Soudan - Une ville proche de la capitale attaquée et pillée par les paramilitaires

Les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo "pillent les banques et les bâtiments publics" de la ville de Bara, à 50 km au nord-est d'El-Obeid, le chef-lieu du Kordofan-Nord, raconte l'un d'eux. El-Obeid, à 350 km au sud de Khartoum, est stratégique car elle est un noeud logistique et commercial avec notamment un aéroport et d'immenses entrepôts de stockage de denrées alimentaires et de produits d'exportation, comme la gomme arabique. Depuis le début de la guerre le 15 avril, de nombreux habitants dénoncent les exactions des paramilitaires tout en accusant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane de ne pas les protéger. Ces exactions ont eu lieu à Khartoum mais aussi au Darfour, vaste région de l'ouest où l'ONU recense de possibles "crimes contre l'humanité" ainsi qu'au Kordofan-Nord. Prise par surprise un matin du mois de ramadan, l'armée joue depuis le début du conflit principalement de son atout aérien: elle est la seule à avoir des avions de combat. Les FSR, en revanche, ont implanté leurs bases de longue date dans les quartiers résidentiels et privilégient des troupes mobiles juchées sur des pick-ups armés de batteries anti-aériennes. Ces petits groupes ont pris possession de maisons, volé des voitures et détroussé des habitants fuyant vers les pays voisins, accusent habitants et ONG. Ils sont également accusés d'agresser et de violer des femmes, selon ces sources. En près de trois mois, la guerre entre les deux généraux --devenue conflit ethnique au Darfour selon l'ONU-- a fait près de 3.000 morts et près de trois millions de déplacés et de réfugiés. (Belga)